Del Vecchio: Anfao, perso pioniere visionario, con lui eccellenza italiana nel mondo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 giu - Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica, e' stato 'figura simbolo dell'imprenditoria italiana e tra i massimi esponenti del settore dell'occhialeria in Italia e nel mondo'. Cosi' in una nota i vertici di ANFAO e MIDO che 'si stringono alla famiglia per la perdita dell'uomo che con la sua dote visionaria, unita ad una straordinaria capacita' imprenditoriale, ha segnato la storia dell'occhialeria portando l'eccellenza dell'industria italiana nel mondo'.

Negli anni, Del Vecchio 'ha contribuito alla crescita di ANFAO, di cui e' stato presidente per tre mandati (dal '75 al '77, dal '79 all'81 e dal '95 al '97). E' stato tra i primi a credere alle potenzialita' dell'evento MIDO, con la partecipazione fin dalla prima edizione dell'eyewear show nel 1970'. Del Vecchio rappresenta l'esempio 'dell'imprenditore moderno, che ha saputo coniugare una spiccata capacita' di leadership all'attenzione per il personale aziendale, creando un 'modello Luxottica' riconosciuto unanimemente come sistema virtuoso di welfare sociale partecipato'. Con la sua scomparsa, commenta il presidente di ANFAO/MIDO Giovanni Vitaloni a nome di tutto il CdA, 'il mondo dell'occhialeria perde l'uomo che per primo ha intuito le potenzialita' di un oggetto che, da protesi medicale, si e' trasformato in accessorio di moda irrinunciabile: una rivoluzione copernicana del settore. E' stato un visionario, il primo in Italia nel mondo imprenditoriale a riconoscere nel mercato americano un grande sbocco commerciale, cogliendo opportunita' di espansione prima direttamente attraverso la sua azienda, poi con importanti acquisizioni. E proprio le acquisizioni e le fusioni hanno costituito la cifra di un modus operandi che ha teso ad ampliare il campo d'azione dell'azienda dalla produzione alla distribuzione, su scala globale'. Non solo, e' stato anche 'pioniere in Italia su temi del welfare aziendale, che ha saputo innovare aprendo la strada a un sistema di relazioni industriali partecipate, attente ai bisogni dei propri dipendenti' e 'l'intraprendenza e l'abilita' nell'anticipare i tempi sono stati una costante della sua carriera, un'attitudine che non e' mancata neanche negli ultimi anni, quando l'azienda ha aperto alle nuove tecnologie lanciando gli smart glasses, in collaborazione con Meta'. Il nostro paese, conclude, ha 'perso una guida, un imprenditore e un uomo straordinario: come tutti i precursori il suo modello restera' ineguagliato per coerenza, solidita' e spessore'.

