Deficit: Dombrovskis cerca una soluzione con Giorgetti per uso flessibilita' spese difesa -2

'Anche in procedura l'Italia potra' beneficiarne' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 lug - Sul tavolo c'e' il tema dell'asimmetria delle regole di bilancio: con la recente flessibilita' per le spese per la difesa, un paese che supera il 3% di deficit/pil non entra in procedura mentre un paese che si trova appunto in procedura e che senza contare le spese per la difesa avrebbe un deficit/pil sotto il 3% non puo' uscirne. E' il caso dell'Italia che prevede di riportare in linea il deficit nel 2026 (sotto il 3% dopo il 3,3% previsto quest'anno). La questione e' stata sollevata proprio dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti da qualche tempo e recentemente alle riunioni dei ministri finanziari europei.

Da parte della Ue e della Commissione e' stato riconosciuto che esiste una contraddizione fra la clausola per le spese in difesa dei governi e il regolamento europeo che norma i passaggi delle procedure per deficit eccessivo (cioe' sopra il 3% del pil): prescrivono che per uscirne il disavanzo, appunto, debba trovarsi al di sotto di tale soglia. Di qui l'asimmetria rispetto all'uso della flessibilita' di bilancio per le spese in difesa e sicurezza tra paesi che non entrano in procedura e paesi che non ne escono, pur utilizzando la stessa clausola.

Secondo il governo italiano e' sufficiente una interpretazione dei testi giuridici da parte della Commissione, ma questo appare controverso.

Nell'intervista a Skytg24, Dombrovskis ha detto che 'con l'Italia abbiamo colloqui costruttivi e anche all'interno della procedura di deficit eccessivo l'Italia potra' beneficiare della flessibilita' per le spese per la difesa prevista dalla clausola, sicuramente troveremo delle soluzioni perche' l'Italia possa incrementare quelle spese'.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

