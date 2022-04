Def: Upi, crollo entrate, fondo anti-rincari insufficiente e complesso

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 apr - "Tra 2019 e 2021 le Province hanno perso oltre 300 milioni di entrate, per il crollo del 6,5% del gettito su IPT e RCauto. Per contro, a partire dall'ultimo trimestre 2021 le spese sono aumentate di quasi il 40% per l'impennata dei costi di energia e materie prime. E' uno scenario critico, che mette a rischio la possibilita' della piena erogazione dei servizi essenziali ai cittadini su cui serve un intervento urgente e strumenti strutturali". Lo ha detto il presidente dell'Upi Michele de Pascale, in audizione sul Def: "Rispetto agli interventi per fare fronte al caro energia abbiamo bisogno di risposte piu' puntuali: per Province e Citta' metropolitane bisogna almeno triplicare il fondo previsto dal decreto Energia, del tutto insufficiente", ha detto, definendo "a rischio" anche la tempistica per le opere del Pnrr, considerato anche che i costi delle materie possono "mandare deserte le gare: il fondo per l'adeguamento dei prezzi delle materie prime prevede procedure per l'accesso troppo complesse", ha aggiunto.

bab-bof

(RADIOCOR) 12-04-22 13:20:02 (0352)ENE,PA 5 NNNN