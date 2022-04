Def: Regioni, servizi a rischio, usare Fondo sviluppo e coesione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 apr - "Ci sono circa 9,5 miliardi che nel prossimo provvedimento del governo saranno destinati a rifinanziare alcune partite di bilancio e circa 5 miliardi per abbassare i costi del carburante, le opere pubbliche e l'emergenze Ucraina; poco o nulla sulle politiche invariate, una serie di spese che non vedono oggi una copertura, quindi dalla lettura del Def apprendiamo che sono previsti risparmi da aumentare nel tempo senza tagliare i servizi, situazione difficile da attuare e che si traduce alla fine con il taglio dei servizi stessi". Lo ha detto Davide Caparini, coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni, in audizione sul Def: "Come Regioni siamo impegnati sull'accoglienza dei rifugiati dall'Ucraina e sugli investimenti per il Pnrr e sui programmi, come il Fsc, da cofinanziare. Abbiamo apprezzato che il Parlamento abbia consentito che le risorse del Fsc possano essere utilizzate per i cofinanziamenti per ridurre le percentuali regionali, pero' a questo unto chiediamo che le risorse del Fsc possano essere utilizzate per l'emergenza", ha aggiunto.

