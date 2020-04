Def: Copagri, priorita' e' ridare ossigeno ai produttori agricoli

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 apr - L'emergenza Coronavirus non ha affatto risparmiato il settore agricolo che in alcuni settori agricoli sta pagando a caro prezzo il blocco del Paese e la chiusura della ristorazione. E' quanto ha detto il presidente della Copagri, Franco Verrascina intervenendo davanti alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato nell'ambito delle audizioni preliminari all'esame del Documento di Economia e Finanza 2020

"A pochi giorni dall'avvio della cosiddetta 'fase 2' - ha detto Verrascina - la priorita' deve essere quella di continuare a lavorare per invertire la tendenza, individuando nuovi strumenti a sostegno della ripartenza del tessuto economico produttivo, quali ad esempio mutui a tasso zero a durata ventennale o trentennale e contributi a fondo perduto. Per questo - ha aggiunto - guardiamo con fiducia ai contenuti dei prossimi decreti-legge annunciati dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a partire dal cosiddetto 'DL Aprile' o 'Cura Italia 2'", ed "e' sempre per questo che torniamo a ribadire la stringente necessita' di un Tavolo di confronto con le istituzioni preposte, l'ABI e le parti sociali, strumento imprescindibile per valutare l'effettiva liquidita' trasferita alle imprese e le relative tempistiche. Solo rimuovendo gli ostacoli burocratici che continuano a frenare l'accesso al credito sara' possibile ridare davvero ossigeno agli imprenditori e produttori agricoli".

Gdo

