Def: Confindustria, usare tutte e bene risorse Pnrr, RepowerEu e Fondi coesione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 apr - "Se le risorse di bilancio saranno limitate, le uniche vere a disposizione saranno quelle previste da Pnrr e RepowerEu e i fondi di coesione. Per questo occorre, con ancora maggior determinazione, utilizzarle tutte e nel modo piu' efficiente". Lo ha rimarcato il direttore del Centro studi Confindustria, Alessandro Fontana, ascoltato dalle commissioni Bilancio di Senato e Camera sul Def. "Soprattutto l'attuazione del Pnrr - ha aggiunto - e' cruciale, non solo sul versante nazionale, ma anche nell'ottica della nuova governance economica e delle prossime scelte sulla politica industriale europee". Fontana ha riferito ancora che "per Confindustria, alcune modifiche al Piano sono senz'altro necessarie, ma non dovranno minarne l'ambizione". Sulla governance, le novita' introdotte con il recente Dl Pnrr sono in linea di principio condivisibili, ma trattandosi di revisioni significative, e' cruciale assicurare un'efficace transizione al nuovo per evitare rallentamenti". Per quanto riguarda RePowerEu, "gli assi di intervento e il collegamento con il Pnrr e le risorse della politica di coesione specificati nel Def, sembrano coerenti con gli obiettivi della transizione verde (sebbene non si faccia cenno ad azioni correlate come gli investimenti nel digitale e nelle competenze), ma non vengono forniti dettagli sulla tipologia delle misure. Al riguardo - ha osservato Fontana - ribadiamo l'importanza di valorizzare strumenti automatici e di agevole implementazione, come i crediti di imposta". Infine, "la proposta del Governo di spostare i progetti del Pnrr non completabili entro il 2026 sia sulla programmazione dei fondi Sie (che ha scadenza 2029) che su quella del Fsc (che non ha scadenza) sembra condivisibile, purche' venga preservata la destinazione territoriale delle risorse della coesione e siano rifinanziati i progetti gia' previsti in questo ambito e destinati a 'lasciare' spazio a quelli del Pnrr".

