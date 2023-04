Def: Confindustria, bene mantenimento target deficit e debito e taglio cuneo

Equilibrio conti cruciale per evitare aumento tassi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 apr - "Per quanto riguarda i conti pubblici, e' positiva la scelta del Governo di confermare gli obiettivi programmatici di deficit fissati a novembre scorso, che prevedono una riduzione progressiva di deficit e debito. D'altra parte, la riattivazione delle regole del patto di stabilita' e crescita a partire dal prossimo anno impone l'individuazione di una traiettoria di rientro di deficit e debito coerente, per quanto riguarda il 2023, con le vecchie regole e, nel medio periodo, con quelle proposte dalla Commissione europea a novembre scorso". Lo ha detto il direttore del Centro studi Confindustria, Alessandro Fontana, ascoltato dalle commissioni Bilancio di Senato e Camera sul Def. "Il perseguimento dell'equilibrio dei conti pubblici - ha aggiunto - e' cruciale per evitare ulteriori aumenti dei tassi di interesse sul debito pubblico e di quelli praticati a imprese e famiglie. Pero' questo significa che le risorse pubbliche disponibili (come differenza tra obiettivi programmatici e tendenziali) saranno esigue: circa 3 miliardi per quest'anno e 4 per il 2024. A questo proposito, Confindustria valuta positivamente la destinazione dei 3 miliardi quest'anno al taglio dei contributi sociali per i lavoratori dipendenti a basso reddito, anche se si tratta di un ammontare esiguo che dovrebbe essere integrato con altre risorse da recuperare attraverso un'attenta revisione della spesa. Questo intervento porta a 7,2 le risorse complessive destinate al taglio del cuneo, sommando i 4,2 miliardi gia' stanziati con la legge di bilancio 2023, che potrebbero far scendere il cuneo per i redditi sotto i 25 mila euro di circa 4 punti percentuali. Bene anche la destinazione dei 4 miliardi sul 2024 al Fondo per la riduzione della pressione fiscale".

