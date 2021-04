Def: con meta' risorse scostamento verso 20 mld sostegni a imprese per due mesi

Taglio costi fissi, Rai, rinvio Cosap e Tosap, moratorie (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 apr - Uno scostamento che punta ai 40 miliardi per finanziare il decreto Sostegni bis, di cui la meta' potrebbe andare a una replica dei ristori a fondo perduto per due mensilita'. Lo riferiscono fonti di Governo, secondo le quali il meccanismo di attribuzione ed erogazione, gia' rodato dall'Agenzia delle Entrate, rimarra' lo stesso. La richiesta di scostamento a valere sul deficit arrivera' in Consiglio dei ministri, secondo le fonti, gia' domani, il Def potrebbe essere approvato insieme o giovedi'. Tra le misure del decreto nuove riduzioni dei costi fissi, come affitti e bollette, ma si valuta anche il taglio dell'Imu sui beni strumentali, nonche' un ulteriore rinvio delle esenzioni Tosap e Cosap per altri sei mesi. Le risorse per queste agevolazioni destinate ad alberghi, ristoranti ed esercizi commerciali in genere potrebbero confluire in un Fondo istituito ad hoc. Possibile per questi esercizi anche l'esenzione dal canone Rai. Una parte del decreto riguardera' garanzie alle imprese e moratorie, su cui e' in corso la consueta interlocuzione con l'Ue sul Temporary framework. Infine, e' confermato il finanziamento di spese eccedenti o incompatibili con il Recovery plan, che riguardano infrastrutture collaterali e spese correnti diverse per circa 30 miliardi, come indicato dal Ragioniere generale dello Stato Biagio Mazzotta, da spalmare sull'arco pluriennale del Recovery, a partire dal 2021.

