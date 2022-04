Def: Cnel, analisi caratterizzate da incertezza ma previsioni credibili

Per costi energia, se no scostamento tassare extraprofitti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 apr - "Il Def presentato dal Governo e ora in esame, si caratterizza per alto grado di incertezza, piu' radicale e pervasiva di quella presente gia' negli anni recenti e che influenza tutte le previsioni del documento e le variabili su cui questo si poggia". Cosi' il Cnel nel documento illustrato nel corso dell'audizione sul Def 2022 convocata dalle commissioni Bilancio di Camera e Senato.

"Le pagine del Def - rileva gli esperti - sono pervase dall' incombenza dalla gravita' del contesto e dal peso di fattori di incertezza. Nella consapevolezza di tali elementi di contesto, il Documento presenta una analisi e valutazione dell'impatto sul nostro futuro economico e sociale del Paese che il Cnel ritiene improntato a un prudente equilibrio e a una ragionevole fiducia sulla capacita' di resilienza del nostro sistema paese. Questi elementi strutturali del nostro sistema, cioe' la solidita' dei suoi fondamentali, inducono a ritenere credibili le previsioni del Def circa l'andamento delle principali variabili economiche e finanziarie".

Quanto agli auspicati interventi di potenziamento e di diversificazione delle fonti energetiche, il Cnel afferma: "Siamo consapevoli della delicatezza degli equilibri di bilancio che hanno indotto il Governo a escludere per il momento uno scostamento di bilancio; ma se questa strada non e' percorribile, occorre ricercare altre soluzioni fra quelle oggetto di dibattito fra le forze politiche e anche fra di noi. Soluzioni quali: tassazione degli extraprofitti delle aziende che hanno beneficiato della condizione attuale, imposte sulle transazioni finanziarie e altro".

Bof

(RADIOCOR) 11-04-22 19:51:42 (0593)ENE,PA 5 NNNN