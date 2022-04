Def: Cgil, misure incorerenti rispetto a situazione incertezza, serve scostamento

Necessari tassazione extraprofitto e contriburo solidarieta' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 apr - "La prima cosa che intendiamo trasmettere al Parlamento e' la nostra grande preoccupazione per quello che sta accadendo e soprattutto per il quadro di incertezza e di progressivo peggioramento che si profila per il nostro Paese, e non solo". Cosi' il vicesegretario generale della cgil, Gianna Fracassi, nel corso dell'audizione sul Def convocata dalle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Il sindacato ha evidenziato gli effetti del "doppio impatto" tra pandemia e guerra che rischiano di "scaricarsi in maniera pesante su lavoratori, pensionati e in generale sulle fasce piu' deboli della popolazione". E da questo punto di vista il il Documento di economia e finanza 2022 per Cgil "disegna un quadro che, da un lato, e' molto ottimista rispetto alle prospettive" con la conseguenza che "le misure che accenna non sembrano coerenti con la situazione che il nostro Paese sta affrontando". Da qui la richiesta, di un nuovo scostamento di bilancio.

"Per quanto riguarda la spesa per le prestazioni sociali crediamo davvero - ha affermato - che ci sia un concreto rischio di aumento della poverta' e che quindi questo determini la necessita' di un ulteriore rafforzamento di tutte le infrastrutture sociali del paese".

Nel corso dell'audizione e' stata inoltre ribadita la necessita' di "intervenire attraverso un allargamento della tassazione sugli extra profitti", anche nel quadro di una revisione a livello europeo delle regole del mercato energetico, e di "un contributo di solidarieta' per le grandi ricchezze e i grandi patrimoni almeno sopra il milione di euro".

Bof

(RADIOCOR) 12-04-22 10:20:00 (0237)ENE,PA 5 NNNN