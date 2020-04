Def: Cgil, fotografia dell'esistente ma iniziare gia' a programmare interventi

Ok stop aumento Iva ma Piano Sud, taglio cuneo, investimenti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 apr - Il Def rappresenta una "fotografia delle misure messe in campo negli ultimi due mesi, non definisce una programmazione nel triennio bensi' biennale spingendo solo fino al 2021 gli scenari economici, rinviando il Piano nazionale delle riforme (Pnr)". Lo ricorda la Cgil nel documento presentato nell'audizione davanti alle commissioni Bilancio di Senato e Camera in cui si aggiunge che "molte decisioni sono state rimandate a una fase successiva, vale a dire alla Nadef, in attesa che gli scenari economici di riferimento e l'evoluzione della pandemia siano piu' chiari. Crediamo - sottolinea il sindacato - che alcuni obiettivi vadano inseriti nelle linee di programmazione economica ben consapevoli che in ogni caso si tratta di un quadro mobile. Se e' assolutamente importante aver scongiurato l'aumento dell'Iva e accise definitivamente (anche se a debito) e aver ribadito alcune scelte di prospettiva gia' presenti in legge di bilancio 2020, in particolare relative a innovazione e sostenibilita' ambientale e sociale e riforma del sistema fiscale, pensiamo che alcuni di questi interventi possano essere gia' avviati per costruire le precondizioni per lo sviluppo del Paese: da alcune misure contenute nel Piano Sud, alla riforma fiscale improntata alla progressivita' e alla giustizia fiscale, al rafforzamento della riduzione del cuneo sui lavoratori e la sua estensione, a misure di sostegno dei redditi da pensione, alla rapida attuazione di tutte le misure di contrasto all'evasione fiscale, alla riconversione green delle produzioni e alla digitalizzazione con un modello nuovo di governo delle politiche industriali e di sviluppo attraverso un'agenzia a questo dedicata". Inoltre la Cgil sottolinea la necessita' di "rafforzare la leva degli investimenti pubblici e privati".

