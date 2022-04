Def: Carfagna, autonomia differenziata e Lep devono andare di pari passo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 apr - 'Per quanto concerne l'autonomia differenziata, il Def riporta un capitolo gia' collegato alla legge di Bilancio. Stiamo lavorando affinche' al processo dell'autonomia si accompagni come previsto dalla Costituzione la definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni che lo Stato deve finanziare su tutto il territorio. Con la legge di Bilancio per l'anno 2022 abbiamo definito i primi due Lep, per gli asili nido e il trasporto degli alunni diversamente abili, e ovviamente apriremo interlocuzioni anche sugli altri che vanno necessariamente incardinati'. Lo ha dichiarato Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale.

