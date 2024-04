Def: Brunetta, Patto sociale subito per percorso post-Pnrr e riforme

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 apr - Siglare da subito, prima dell'avvio del negoziato sulle regole Ue, "un Patto sociale", con il Cnel protagonista nel ruolo di coordinamento tra le parti sociali, per definire un percorso post-Pnrr sulle riforme e sulla produttivita' da attuare dopo il 2026. Lo ha proposto il presidente del Cnel Renato Brunetta, in audizione sul Def. Brunetta pensa a "un Pnrr endogeno di prosecuzione, legato a volonta' e risorse interne, per evitare il rimbalzo negativo" una volta che si sara' esaurito l'effetto spesa e investimenti. "Se andiamo con questa consapevolezza al negoziato, potremmo avere una bella forza negoziale". Brunetta ha escluso l'ipotesi, avanzata dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, di puntare a una proroga del Pnrr. Bisogna avere "un rigore assoluto nell'implementazione del Pnrr al 2026. Non dobbiamo avere il retropensiero di buttare la palla in avanti, sarebbe una iattura e sarebbe masochistico. Dobbiamo puntare a rispettare il Pnrr perche' da crescita e da' credibilita'", ha detto.

bab

(RADIOCOR) 22-04-24 11:24:40 (0269) 5 NNNN