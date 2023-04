Def: Alleanza cooperative, approccio prudente con scenario meno esposto a rischi

'Forte preoccupazione per ritardi di attuazione del Pnrr' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 apr - 'A fronte di uno scenario economico che appare meno esposto al rischio recessivo ed in maggior tenuta rispetto alle previsioni, l'approccio del Governo appare prudente, ed e' per questo che il destino del Def dipende dal Pnrr, i cui ritardi di attuazione destano una forte preoccupazione. Sulla riduzione del cuneo fiscale e della pressione fiscale l'Esecutivo va nella direzione giusta, tuttavia siamo convinti che non si possano in alcun modo sacrificare le prospettive di crescita, gia' non particolarmente sostenuta'. Cosi' il copresidente di Alleanza delle Cooperative, Simone Gamberini, intervenendo all'audizione sul Documento di economia e finanza convocata dalle commissioni Bilancio di Senato e Camera.

Per il movimento cooperativo il quadro macroeconomico in cui si muove il Documento e' composto, si legge in una nota, da luci e ombre. Le luci sono sicuramente da ricercare nella tenuta del sistema economico rispetto agli shock del 2022 (bolletta energetica e guerra). Le ombre sono sostanzialmente relative all'impatto e all'efficacia delle politiche disinflazionistiche messe in campo, sebbene l'inflazione sembri meno aggressiva rispetto al finale del 2022, i segnali, pur positivi, restano pero' asimmetrici tra i comparti produttivi e nei panieri delle famiglie.

'Il quadro di politica economica appare largamente determinato dal Pnrr -ha sottolineato Gamberini - che costituisce lo snodo delle prospettive economiche del Paese.

Alcuni aspetti relativi all'attuazione del piano restano problematici, in particolare l'assorbimento effettivo delle risorse nel sistema economico procede piu' lentamente di quanto previsto; la crescita inflazionistica, il caro energia, il caro di alcune materie prime e la scarsita' di manodopera in alcuni comparti che aggravano se non peggiorano questa 'lentezza' attuativa. Per questo, occorre sin da subito discutere concretamente di co-programmazione e co-progettazione delle principali scelte attuative, soprattutto per cio' che riguarda investimenti a livello locale; e aprire il confronto sul funzionamento, soprattutto a livello locale, dei servizi che una serie di investimenti infrastrutturali genereranno nel prossimo futuro".

