Decreto Anziani: Bellucci, Patto Terza eta' per costruire nuovo modello Welfare

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 gen - "L'annuncio del Presidente del Consiglio Meloni sull'arrivo nel Consiglio dei ministri di domani del decreto legislativo attuativo del Patto per la Terza Eta' e' un'ottima notizia per i cittadini.

E' un provvedimento estremamente innovativo che punta a costruire un nuovo modello di welfare e che permettera' di dare risposte concrete ai bisogni dei nostri oltre 14 milioni di anziani, di cui 3,8 non autosufficienti". Lo dichiara Maria Teresa Bellucci, deputato di Fratelli d'Italia e viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali. "Il Governo Meloni - prosegue - ha scelto di stanziare oltre un miliardo per i primi due anni e avvia la sperimentazione di una prestazione universale, a scelta del cittadino e graduata in base al bisogno, che consentira' di aumentare di oltre il 200% l'assegno di accompagnamento a una prima platea di piu' anziani, piu' gravi e piu' poveri. E' una riforma di cui andiamo orgogliosi, che l'Italia aspettava da oltre 20 anni e che segna un'altra tappa nel percorso di questo Governo per essere al fianco dei nostri anziani, delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie. E' un cammino che non si fermera' e che proseguira' in tutta la legislatura".

