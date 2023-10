Debito: Oxford Economics, "Italia nuovamente sul filo del rasoio"

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 ott - L'Italia sta mettendo alla prova i limiti del mercato con il suo rapido passaggio a una politica fiscale piu' accomodante.

Cosi' Oxford Economics in un aggiornamento di ricerca intitolata 'Debito italiano - Una volta ancora cammina sul filo del rasoio'. La societa' di consulenza economica non ipotizza una crisi del debito, ma evidenzia che 'ci sono diversi fattori che potrebbero stimolare una svendita delle obbligazioni italiane, portando lo spread Btp-bund all'allarmante livello di circa 300 punti base e a un impatto negativo sull'economia italiana'. Oxford Economics prevede che il rapporto debito/Pil resti all'incirca stabile attorno al 140% nei prossimi anni. 'La nostra analisi vede solo al 45% la probabilita' di un calo del debito/Pil su cinque anni', questo per i rischi al ribasso sulle previsioni sul Pil e l'amplificazione degli effetti negativi sul debito derivanti dall'aumento dei tassi di interesse, indica il briefing redatto dal capo-economista per l'Italia Nicola Nobile. Il Pil reale dell'Italia e' visto in crescita dello 0,9% in media nei prossimi tre anni, grazie al supporto del Pnrr, a un'inflazione in graduale flessione e a un calo dei tassi d'interesse. Se tuttavia l'Italia non riuscisse a innescare la ripresa fin dall'inizio dell'anno, la crescita del Pil nel 2024 sarebbe piu' vicina allo zero che allo 0,6% delle previsioni di base di Oxford Economics e contro la stima ufficiale del Governo dell'1,2%. Sul fronte dei rischi politici, il principale e' che l'attuale governo non veda il mantenimento di un consistente surplus primario come una priorita'. La stabilizzazione dei conti pubblici e' stata ritardata nell'ultimo budget che vede il ritorno a un deficit sotto il 3% solo nel 2026, con un piccolo surplus primario nel 2025. Per Oxford Economics, 'con i numeri fiscali presentati nel budget c'e' una chiara possibilita' che l'anno prossimo la Commissione europea proponga al Consiglio l'apertura di una procedura di deficit eccessivo per l'Italia'.

