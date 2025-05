Debito: Cannata, Italia apprezzata per stabilita' e tenuta conti pubblici

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 23 mag - 'L'Italia e' molto apprezzata ora per una certa stabilita' e per il mantenimento dei conti pubblici'. Lo ha detto Maria Cannata, presidente di Mts e in passato direttrice del dipartimento del debito pubblico del ministero del Tesoro, nel suo intervento al panel 'Debito pubblico: cosa imparare dalla storia' al Festival dell'Economia. 'Non penso pero' che il debito europeo sia strutturalmente piu' sicuro che in passato - ha aggiunto - Ci sono ad esempio ora preoccupazioni sulla Francia che continua ad avere un debito abbastanza alto, mentre se guardiamo ad esempio al Portogallo, oggi e' considerato il Paese piu' virtuoso d'Europa'.

