DeA Capital Real Estate: Amazon conduttore polo logistico vicino Venezia

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 ott - E' stato inaugurato a Dese, in provincia di Venezia, il nuovo fabbricato a uso logistico di proprieta' del Fondo Go Italia VIII, gestito da DeA Capital Real Estate Sgr e interamente investito da BentallGreenOak. Il Fondo, che ha acquistato il terreno ad aprile scorso, ha come nuovo conduttore Amazon che allestira' un deposito di smistamento per fornire servizi ai clienti di Venezia e zone limitrofe. Il terreno occupa un'ared di circa 73.395 metri quadri. L'edificio, completato a tempo record in sei mesi dal general contractor Figura 11, parte del gruppo Cordifin di Verona, si compone di un unico piano fuori terra per lo stoccaggio di merci di vario genere, con un soppalco che ospitera' gli uffici. Sul tetto e' stato installato un impianto solare. L'edificio e' stato progettato e realizzato per ottenere la certificazione Leed, basata su stringenti criteri per la realizzazione di edifici salubri, energeticamente efficienti e a impatto ambientale contenuto, a testimonianza del forte impegno di DeA Capital Real Estate Sgr e BentallGreenOak per la realizzazione di edifici eco-compatibili.

Ars

