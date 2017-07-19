DeA Capital Re: Caniggia, ottimismo su immobiliare Italia, evitare sovrapposizione norme

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rapallo, 20 set - Il mercato immobiliare italiano "conferma il suo ottimismo su investimenti e prospettive di crescita. Questo ottimismo, apparentemente contraddittorio vista la complicata congiuntura geopolitica, l'instabilita' economica di grandi economie europee e la sconsiderata politica dei dazi, dipende dal fatto che gli operatori ormai guardano stabilmente a 2-3 anni, un po'come il mercato delle Borse". Lo ha detto Emanuele Caniggia, amministratore di DeA Capital Real Estate Sgr, intervenendo nell'ambito della 33esima edizione del Forum Scenari Immobiliari, in corso a Rapallo. "Questa anticipazione del futuro ci porta in una new era, un nuova fase che vedra' gli evidenti risultati delle enormi conquiste in termini di nuove tecnologie e nuovi mercati che sono alla base dell'ottimismo di oggi", ha detto Caniggia, sottolineando che "in questo mondo che corre il nostro settore deve essere capace di mettere a terra questo ottimismo evitando gli inciampi di regolamenti attuativi che non arrivano o di conferenze di servizi infinite". Ancora, "occorre proseguire nello sforzo di semplificazione normativa evitando soprattutto la sovrapposizione normativa che ingessa i processi e blocca lo sviluppo del mercato", ha detto il Ceo.

Ars

(RADIOCOR) 20-09-25 13:50:04 (0297)IMM 5 NNNN