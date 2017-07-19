Dati
            Notizie Radiocor

            Ddl Zes Marche-Umbria: Giorgianni (FdI), marcia in piu' alle nostre imprese

            Riconosciuto valore strategico Centro Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 nov - "Oggi in commissione Bilancio, in sede legislativa, abbiamo approvato il disegno di legge che estende la Zona Economica Speciale (Zes) anche all'Umbria e alle Marche. Come relatrice del provvedimento ho seguito un percorso che considero fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio. Con l'ingresso nella Zes unica, l'Umbria ottiene per la prima volta gli strumenti di semplificazione, fiscalita' agevolata e attrazione di investimenti che fino a oggi erano riservati alle aree del Mezzogiorno". Lo dichiara in una nota Letizia Giorgianni (FdI), relatrice al Ddl in Commissione. "La Zes Umbria-Marche - ha aggiunto - significa procedure piu' rapide, meno burocrazia, incentivi fiscali per chi investe e maggiore competitivita' per le imprese locali".

            Bof.

