Ddl Zes Marche-Umbria: Giorgianni (FdI), marcia in piu' alle nostre imprese -2-
Trancassini (FdI), Governo impegnato in estensione a Lazio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 nov - "E' stato approvato in commissione Bilancio un ordine del giorno a mia firma al Ddl Zes che impegna l'Esecutivo a valutare l'opportunita' di procedere a un ulteriore allargamento della Zes ai territori delle cinque province del Lazio o, comunque, ad adottare quanto prima misure di sostegno agli investimenti e di semplificazione per i territori delle province del Lazio, cosi' da evitare lo svantaggio competitivo derivante a questi territori dalla contiguita' o vicinanza con quelli che beneficiano delle agevolazioni della Zes unica". Lo dichiara in una nota Paolo Trancassini (FdI), coordinatore regionale del partito per il Lazio.
Bof.
