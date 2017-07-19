Ddl Zes Marche e Umbria: Sbarra, rilancio territori e volano crescita imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 ott - "L'allargamento del perimetro dell'area della Zes Unica a Marche e Umbria rappresenta un passo in avanti concreto per il rilancio dei territori coinvolti e un importante volano di crescita per le imprese che vi operano, con effetti positivi sullo sviluppo economico locale e sull'occupazione'. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, nel corso dell'audizione sul Ddl per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria, in commissione Bilancio del Senato. "L'esclusione dal perimetro Zes di Marche e Umbria, Regioni in transizione - ha aggiunto Sbarra - generava una evidente disparita' di trattamento rispetto alla Regione Abruzzo, area limitrofa ed anch'essa regione in transizione'.

A seguito di richieste di chiarimenti da parte di alcuni componenti della Commissione, il sottosegretario ha affermato che il Dipartimento Sud nasce per sostenere e garantire l'attuazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione delle politiche strategiche che il Governo intende attuare nel Mezzogiorno. Inoltre, sulla Struttura di missione Zes ha assicurato che 'il Dipartimento operera' in piena continuita' con riferimento alla mission, alle procedure, alle risorse umane e all'attuale governance, che verra' valorizzata'.

