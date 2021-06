Ddl Zan: Draghi, siamo Stato laico, in nostro ordinamento tutte le garanzie -2

Italia ha firmato con 16 Paesi Ue dichiarazione su Ungheria (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -Roma,23 giu- "Voglio infine precisare una cosa - ha puntualizzato Draghi - che si ritrova in una sentenza della Corte Costituzionale del 1989: la laicita' non e' indifferenza dello Stato rispetto al fenomeno religioso, la laicita' e' tutela del pluralismo e delle diversita' culturali".

E riferendosi alle recente decisioni legislative adottate da Budapest, ha ricordato: "Infine, per completare l'informazione, ieri l'Italia ha sottoscritto con altri 16 Paesi europei una dichiarazione comune in cui si esprime preoccupazione sugli articoli di legge in Ungheria che discriminano in base all'orientamento sessuale. Queste sono le dichiarazioni che oggi mi sento di fare, senza entrare ovviamente nel merito della discussione parlamentare. Come vedete, il Governo la sta seguendo ma questo e' il momento del Parlamento, non e' il momento del Governo".

