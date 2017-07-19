Ddl valorizzazione mare: svolta discussione generale nell'Aula del Senato
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 mar - Si e' svolta nell'Aula del Senato la discussione generale sul Ddl sulla valorizzazione della risorsa mare, collegato alla manovra.
Come ricordato dalla relatrice, Simona Petrucci (FdI), dopo le modifiche introdotte in commissione Ambiente di Palazzo Madama, il provvedimento "si compone di 37 articoli suddivisi in sette capi che intervengono sulla disciplina dei vari settori marittimi, con lo scopo di aggiornare il quadro normativo e a portare misure semplificatorie che possano valorizzare il mare nei suoi molteplici aspetti e conferire maggiore competitivita' ai segmenti economici e alle filiere produttive ad esse correlati".
nep
(RADIOCOR) 24-03-26 18:44:31 (0627) 5 NNNN