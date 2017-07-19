Ddl tutela credito: Stefani (Lega), emendamento per escludere persone fisiche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 ott - "La Lega ha presentato un emendamento al disegno di legge per la tutela dei crediti tra le imprese: si chiarisce ulteriormente che la norma riguardera' soltanto le controversie in materia di credito tra le aziende, escludendo le persone fisiche". Cosi' la senatrice Erika Stefani, capogruppo Lega in commissione Giustizia. "Il provvedimento garantira' infatti - ricorda in una nota - tempi certi e meno spese a chi si rivolge a un avvocato per recuperare una somma non pagata, assicurando tutte le garanzie al debitore, che potra' sempre opporsi anche nel merito. Nessun pignoramento per un cittadino che non paga la bolletta: la legge non riguardera' in alcun modo i consumatori. Obiettivo della Lega e' ridurre la burocrazia e regolamentare le procedure di credito tra le aziende, tutelando i diritti di tutti".

com-nep

(RADIOCOR) 24-10-25 15:38:53 (0539) 5 NNNN