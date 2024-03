Ddl start up: cambia norme Ue, si profila modifica testo in Commissione Senato

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 mar - Temporaneo stop in commissione Finanze del Senato all'esame del Ddl che prevede agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti per la promozione e lo sviluppo delle start-up. La Commissione ha approvato in sede redigente i primi due articoli senza modifiche rispetto al testo arrivato dalla Camera ma si e' fermata sull'articolo 3 perche' il riferimento normativo ad una norma europea (paragrafo 5, articolo 21, del regolamento Ue 651/2014) sulle condizioni per fruire delle agevolazioni, e' stato modificato da Bruxelles e dunque ora risulta inesatto. Il sottosegretario Lucia Albano, come risulta dal resoconto della riunione di questa mattina della Commissione, ha preso atto della modifica alla disciplina legislativa ed ha sollecitato il relatore, Stefano Borghesi (Lega), a presentare un emendamento che proponga di modificare conseguentemente il testo e il relatore ha preannunciato la presentazione della proposta. Dunque il provvedimento dovrebbe tornare in terza lettura alla Camera.

Il senatore del Pd, Antonio Nicita, a sua volta ha chiesto se, in vista della modifica del provvedimento, c'e' la possibilita' di sottoporre al relatore alcune proposte di incentivazione, di natura non onerosa, sulle quali trovare una convergenza politica. Restano comunque fermi gli articoli 1 e 2 approvati dalla Commissione in sede redigente e che dunque non saranno oggetto di proposte di modifica in Aula ma solo di votazione. A quanto riferito, si sta anche valutando se far confluire le misure 'corrette' sulle start up in un altro provvedimento all'esame del Parlamento, senza proseguire nell'esame di questo testo.

