Ddl salvamare: La Mura, rifiuti plastici problema primario

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 nov - "Attorno alla legge Salvamare si e' creato un forte interesse da parte del mondo imprenditoriale, non solo italiano, che ha necessita' di recuperare il marine litter per il suo utilizzo nella filiera dell'economia circolare impegnando ingenti finanziamenti". Cosi' la senatrice Virginia La Mura (Misto), relatrice della legge SalvaMare, intervenendo in Aula per il voto del provvedimento. "I rifiuti abbandonati in mare sono una risorsa che dobbiamo assolutamente recuperare non solo per implementare la filiera dell'economia circolare ma perche' la vita acquatica che si svolge sui fondali marini sta soffocando sotto il peso dei rifiuti affondati distruggendo gli habitat bentonici, e non solo, i rifiuti galleggianti ostacolano gli importantissimi processi di scambio chimico-fisico tra aria e mare. Penso ad esempio all'energia solare che attiva la fotosintesi clorofilliana e dunque la vita in mare, l'importantissimo scambio di ossigeno tra aria e acqua. Gli animali ingeriscono rifiuti galleggianti non solo quelli che vediamo sulle superfici del mare ma tutte le profondita', scambiandoli per plancton, come ad esempio le buste trasparenti che vengono ingerite al posto delle meduse, condannandoli ad una morte atroce con importanti ripercussioni sulla diminuzione degli stock ittici e non solo. Alcuni studi condotti all'ospedale Fatebenefratelli hanno rilevato la presenza di polipropilene nella placenta e nel feto di alcune donne. Questo provvedimento e' stato implementato con la collaborazione di tutte le forze politiche e di questo ringrazio le colleghe e i colleghi delle Commissioni ambiente della Camera dei Deputati e del Senato, e per ultimo voglio ringraziare il Ministro Costa, che ha avuto la sensibilita' di comprendere l'urgenza di affrontare il problema dei rifiuti in mare sin dall'inizio del suo mandato".

