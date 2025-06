Ddl salario minimo: da M5S-Avs-Pd-Az emendamenti per ripristinare testo originario

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 giu - I gruppi di opposizione M5S, Avs, Pd e Azione hanno presentato in commissione Affari Sociali del Senato degli emendamenti a firma congiunta al Ddl sul salario minimo arrivato modificato dalla Camera. Lo riferiscono il capogruppo di M5S in Senato, Stefano Patuanelli, e il senatore di Avs, Tito Magni.

"Emendamenti - afferma Patuanelli in una nota - con cui chiediamo di cancellare dal provvedimento in discussione l'inutile delega in bianco al Governo che, con un colpo di mano, la maggioranza ha introdotto alla Camera e riproponiamo il testo della Pdl unitaria a prima firma del presidente Giuseppe Conte. Fissare un salario minimo per legge e' un tema su cui abbiamo dalla nostra parte la maggioranza degli italiani". A sua volta, Magni in un comunicato rimarca che "l'unico modo per garantire a tutti una giusta retribuzione e' il salario minimo legale, il minimo vitale. Nel nostro paese la riduzione delle diseguaglianze retributive non e' piu' rinviabile".

