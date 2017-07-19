Ddl Roma Capitale: oggi a Palazzo Chigi confronto Governo con Gualtieri e Rocca
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 feb - Si e' tenuto nella tarda mattinata a Palazzo Chigi un confronto tra il Governo, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca sul Ddl costituzionale sui poteri di Roma Capitale. All'incontro per l'Esecutivo, a quanto si apprende, ha preso parte anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
fil
(RADIOCOR) 26-02-26 16:51:00 (0633)GOV 5 NNNN