Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Ddl Roma Capitale: oggi a Palazzo Chigi confronto Governo con Gualtieri e Rocca

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 feb - Si e' tenuto nella tarda mattinata a Palazzo Chigi un confronto tra il Governo, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca sul Ddl costituzionale sui poteri di Roma Capitale. All'incontro per l'Esecutivo, a quanto si apprende, ha preso parte anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

            fil

            (RADIOCOR) 26-02-26 16:51:00 (0633)GOV 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.