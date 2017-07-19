Ddl Roma Capitale: Gualtieri, senza buona legge ordinaria accanto meglio non farla

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 mag - La riforma costituzionale di Roma Capitale? "Senza una buona legge ordinaria" di accompagno "meglio non farla" afferma il sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, nel corso di un evento organizzato dalla Fondazione Roma REgeneration spiegando la situazione creatasi in Parlamento dopo l'astensione del PD nella prima lettura della legge alla Camera. Gualtieri spiega di aver personalmente lavorato "per migliorare il testo" e quello attuale "e' un buon testo" che andra' al vaglio del Senato. "Non e' pero' tutta la riforma: poi una legge ordinaria con la 'ciccia' come si dice a Roma".

Certamente le competenze legislative mirate aiutano la Capitale ma a fianco alla legge costituzionale serve una legge ordinaria "per le risorse e le competenze amministrative". Senza e' meglio non avere una legge costituzionale che rischierebbe di peggiorare la situazione.

Gualtieri aggiunge: "Il sindaco non e' in Parlamento, auspico un dialogo tra Governo e opposizione" e ricorda che con il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ci si e' trovati d'accordo "in cinque minuti sulla divisione delle competenze". Gualtieri conclude con l'invito "alla maggioranza a prendere sul serio la richiesta di una legge ordinaria e all'opposizione di prendere sul serio un dialogo immediato con il Governo".

Ggz.

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