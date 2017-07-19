Sei in: Home page › Notizie e Formazione › Radiocor › Economia
Ddl rigenerazione urbana: Commissione adotta nuovo testo base, il 30 emendamenti
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 set - La commissione Ambiente del Senato ha adottato come testo base del Ddl sulla rigenerazione urbana il nuovo testo unificato presentato dal relatore, Roberto Rosso (FI). La Commissione ha fissato alle 12 di martedi' 30 settembre il termine per la presentazione di emendamenti.
