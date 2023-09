Ddl rendiconto-assestamento: ok definitivo dall'Aula della Camera

In 2022 risultati gestione in miglioramento su previsioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 set - L'Aula della Camera ha definitivamente approvato i Ddl Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato 2022 e Assestamento 2023, con rispettivamente 182 e 162 voti favorevoli.

Quanto al Rendiconto, evidenzia il relativo dossier dei tecnici di Senato e Camera, il saldo netto da finanziare (dato dalla differenza fra le entrate finali e le spese finali) presenta a consuntivo nel 2022 un valore negativo di circa 129,6 miliardi, con un miglioramento di oltre 58,1 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2021. Un miglioramento, si legge nel documento, frutto di un aumento delle entrate finali (di circa il 12%) nonostante un lieve aumento delle spese finali (di circa il 2,2%). Se confrontato con le previsioni iniziali, che indicavano un valore negativo del saldo netto di -201,7 miliardi, il miglioramento dei dati a consuntivo e' di oltre 72 miliardi. Nel complesso, sottolineano gli esperti dei servizi studi parlamentari, "i risultati della gestione 2022 denotano, per tutti i saldi, un miglioramento sia rispetto alle previsioni iniziali sia rispetto alle previsioni definitive comprensive degli scostamenti autorizzati dal Parlamento in corso di esercizio.

Essi risultano inoltre rispettosi dei limiti massimi autorizzati dalla legge di bilancio per il 2022".

Riguardo all'Assestamento, viene, tra l'altro, rilevato che "la relazione illustrativa evidenzia come, in termini di competenza, le variazioni proposte con il disegno di legge determinino un miglioramento del saldo netto da finanziare (corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali) di appena 8 milioni rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio". Il dato e' "dovuto a una riduzione delle entrate finali per 361 milioni, determinata dalla evoluzione negativa delle entrate tributarie, e a una proposta di riduzione delle spese finali per 368 milioni".

Bof

(RADIOCOR) 13-09-23 13:56:40 (0405)PA 5 NNNN