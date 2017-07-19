Ddl Rai: slitta a settembre voto emendamenti in commissione Ambiente Senato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 ago - E' stata sconvocata la seduta della commissione Ambiente del Senato prevista per oggi alle 13 nel corso della quale avrebbero dovuti essere votati gli emendamenti, compresi quelli dei relatori, al Ddl di riforma della Rai: tutto rinviato alla ripresa dei lavori parlamentari a settembre.

A quanto riferito, la decisione di rinviare e' stata motivata dalla mancanza dei pareri del Governo sulle ultime proposte presentate in Commissione dai relatori, Roberto Rosso e Claudio Fazzone (FI). Questo 'pacchetto' di emendamenti dei relatori riguarda la nomina di presidente e amministratore delegato da parte del Cda, l'allungamento del mandato di quest'ultimo da tre a quattro anni e lo stop a una possibile decurtazione, a determinate condizioni, del 5% del canone.

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(RADIOCOR) 05-08-26 14:04:16 (0434) 5 NNNN