Ddl Rai: ok in stand by in Senato in attesa parere Bilancio, dubbi su canone

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 ott - Si allungano i tempi per il voto finale in commissione Ambiente del Senato sul Ddl di riforma della Rai. Manca il voto sul mandato al relatore che la Commissione non ha inserito nel calendario della prossima settimana in attesa del parere della commissione Bilancio sugli emendamenti approvati.

A sua volta, la Bilancio e' in attesa degli elementi istruttori da parte del Mef (che sono stati sollecitati nella seduta di mercoledi' scorso) su alcune 'criticita'': come emerge dalla relazione fatta il giorno prima dalla senatrice Elena Testor (Lega) c'e' infatti il rischio che alcuni emendamenti possano comportare maggiori oneri, come nel caso della possibile riduzione del canone che sarebbe compensata da altre forme di finanziamento pubblico. Si tratterebbe di modifiche "in contrasto" e "incompatibili" con precedenti condizioni poste dalla stessa commissione Bilancio sulla base dell'articolo 81 della Costituzione. Chiarimenti sono ritenuti necessari anche sulla soppressione del termine del 30 aprile 2027 previsto per l'affidamento alla Rai della concessione del servizio pubblico e sull'avvio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge della procedura per la nomina dei nuovi componenti del Cda secondo la nuova disciplina.

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(RADIOCOR) 09-10-26 18:10:47 (0547) 5 NNNN