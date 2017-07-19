Ddl protezione civile: Musumeci-Ciriani, emendamento su responsabilita' operatori

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 giu - "Come Governo abbiamo predisposto il testo di un emendamento, che ho consegnato ai gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione, per delineare al meglio il regime di responsabilita' di volontari, operatori e responsabili di Protezione Civile. Il testo e' frutto di un lavoro attento e meticoloso che ha raccolto le istanze dei territori, di quanti ogni giorno operano nella Protezione civile e dei sindaci della mia regione il Friuli Venezia Giulia, che conosco e apprezzo, contemperandole con l'esigenza di scrivere una norma di carattere generale". Cosi' il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.

"Con l'emendamento - riferisce a sua volta il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci - intendiamo meglio definire il regime di responsabilita' penale colposa che riguarda non solo i volontari di protezione civile, ma anche gli operatori e i rappresentanti delle istituzioni pubbliche. Rimane la responsabilita' solo in caso di colpa grave e se si disattendono le linee guida, ma chi corre a salvare vite umane non deve sentirsi frenato dall'incubo di finire davanti ad un tribunale".

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