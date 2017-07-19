Ddl protezione civile: Musumeci-Ciriani, emendamento su responsabilita' operatori -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 giu - "Su questo testo - afferma ancora Ciriani - ci auguriamo una convergenza il piu' ampia possibile e per questo abbiamo convenuto che fosse giusto mettere l'emendamento a disposizione del Parlamento, che volendo puo' anche farlo proprio. L'intento del Governo e' far lavorare al meglio gli uomini e le donne che ogni giorno sono impegnati per la tutela e la sicurezza dei loro concittadini, in Friuli Venezia Giulia cosi' come in tutta Italia". Anche Musumeci sottolinea che "vorremmo restituire serenita' al composito mondo della protezione civile, senza che nessuno, ovviamente, si senta dispensato dall'operare con scrupolo e con condotte appropriate".

Rispetto al testo del Ddl del Governo gia' in discussione in Senato, informa il comunicato, le principali novita' introdotte dall'emendamento, predisposto in collaborazione anche con il ministero della Giustizia, sono le seguenti: si introduce una disciplina generale sulla responsabilita' penale relativa a tutti i reati colposi per fatti avvenuti nell'esercizio delle attivita' di protezione civile; si esclude la responsabilita' penale colposa dei volontari, delle autorita' e degli operatori di protezione civile in caso di osservanza delle linee guida e delle buone pratiche di protezione civile; si prevede una responsabilita' per sola colpa grave sia per il volontario, in relazione a tutte le attivita' di protezione civile, sia per le autorita' e gli operatori di protezione civile, in relazione alle misure e agli interventi urgenti di gestione dell'emergenza; nell'accertamento di una eventuale colpa e nella determinazione del suo grado si tiene conto delle condizioni in cui gli addetti si trovano ad operare e del livello di prevedibilita' dell'evento.

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(RADIOCOR) 10-06-26 16:54:34 (0573)GOV 5 NNNN