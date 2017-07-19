Ddl Pmi: presentati 644 emendamenti in commissione Industria del Senato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 set - Sono 644 le proposte di modifica presentate in commissione Industria del Senato al Ddl annuale sulle Pmi. Nel dettaglio, 599 emendamenti sono stati presentati al testo originario e 45 sub-emendamenti sono riferiti ai quattro emendamenti dei relatori Gianluca Cantalamessa (Lega) e Salvo Pogliese (FdI) sulla disciplina delle recensioni on line.

Per quanto riguarda la divisione per gruppi, dal Pd sono arrivate 164 proposte di modifica, da M5S 154, da Iv 42, dal Misto 34 e dalle Autonomie 15; per la maggioranza, FdI ha presentato 76 emendamenti, la Lega 75, FI 69, Cd'I-Nm 11.

nep

(RADIOCOR) 10-09-25 16:19:19 (0475) 5 NNNN