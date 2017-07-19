Ddl pmi: Pavanelli (M5S), bene impegno Governo a per filiera tessile sostenibile

Via libera dalla Camera a ordine del giorno (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 5 feb - 'L'accoglimento del mio ordine del giorno alla legge annuale sulle piccole e medie imprese rappresenta un risultato politico importante per il settore della moda e per l'intero sistema produttivo italiano. Con questo atto parlamentare abbiamo ottenuto l'impegno del Governo ad accompagnare le misure di sostegno al comparto con ulteriori iniziative finalizzate a rendere la filiera tessile piu' sostenibile, trasparente e rispettosa dei diritti dei lavoratori'. Lo dichiara in una nota Emma Pavanelli (M5S), capogruppo in commissione Attivita' produttive della Camera, commentando l'approvazione di un ordine del giorno al Ddl Legge annuale sulle piccole e medie imprese.

'Il settore tessile, della pelletteria e del calzaturiero costituisce - aggiunge - un pilastro strategico dell'economia nazionale e del Made in Italy. Tuttavia, oggi il modello produttivo globale e' ancora troppo spesso basato su sovrapproduzione, scarsa durabilita' dei prodotti e condizioni di lavoro non adeguate, con gravi ripercussioni ambientali e sociali. L'ordine del giorno impegna il Governo a promuovere standard ambientali, sociali e di governance verificabili lungo tutta la filiera, a sostenere la transizione ecologica e sociale del comparto e a incentivare linee guida di eco-design per la realizzazione di capi durevoli, riparabili e riciclabili".

