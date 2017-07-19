Ddl nucleare: Pichetto, prima energia da fissione tra 2024 e 2035

Italia ha player d'impresa a livello mondiale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 4 giu - "Quando si arrivera' ai reattori? Se parliamo di terza generazione avanzata, la quarta generazione e' stimata verso il 2040, credo che ci si arrivera' quando ci sara' una capacita' di produzione standardizzata, al momento siamo sulle sperimentazioni. Gli analisti, gli esperti, dicono che la capacita' di produzione standardizzata si avra' verso fine di questo decennio, inizio del successivo". Lo ha stimato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso della conferenza stampa convocata alla Camera dopo il l'approvazione in prima lettura del delega sull'energia nucleare sostenibile.

"Se uno di dice - ha proseguiro - quando pensa di vedere l'energia da fonte nucleare da fissione, dico 2034 o 2035 perche' poi diventera' molto piu' veloce". E ha fatto rilevare: "Se noi seguiamo quella che e' l'evoluzione della scienza, della ricerca e quindi della tecnologia, l'accelerazione e' notevole. Ed e' un'accelerazione che sta avvenendo in tutto il mondo. Noi siamo, dopo la Francia, il Paese d'Europa che ha la piu' alta conoscenza nel settore nucleare, ha le piu' alte professionalita' a livello universitario, di ricerca, ma anche gran parte dei player d'impresa, a livello mondiale, e questo e' un picco di forza del nostro Paese".

Bof.

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