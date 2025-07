Ddl modifica delega fiscale: domani alle 20 emendamenti in Commissione Senato

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 lug - Scade alle 20 di domani, 24 luglio, il termine per la presentazione di emendamenti in commissione Finanze del Senato al Ddl di modifica della delega fiscale approvato dalla Camera. Il provvedimento e' stato illustrato ieri in Commissione dalla relatrice Antonella Zedda (FdI). Nel fissare il termine per gli emendamenti, il presidente Massimo Garavaglia (Lega), come risulta dal resoconto, ha ricordato che l'esame in Assemblea del Ddl e' previsto il 6 agosto. Garavaglia ha aggiunto che la proroga prevista dal disegno di legge di un termine in scadenza il 29 agosto e' stata resa necessaria per tenere conto dello slittamento dei tempi per quanto riguarda la delega in materia di raccolta di scommesse sulla rete fisica: da qui la opportunita' che la Commissione ne concluda l'esame in tempi rapidi.

