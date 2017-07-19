Ddl lobby: da domani in Aula alla Camera, Registro pubblico al Cnel e sanzioni

Pagano (FI), accolto invito Consulta per la trasparenza (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 gen - Iniziera' domani mattina nell'Aula della Camera la discussione generale sulla proposta di legge 'Disciplina dell'attivita' di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi'.

Dopo diverse analoghe iniziative avviate anche nelle scorse legislature sulla disciplina dell'attivita' dei 'lobbysti', arrivera' all'esame dell'Assemblea un testo di 12 articoli, licenziato nei giorni scorsi dalla commissione Affari costituzionali, anche con il voto di astensione delle opposizioni (Pd, M5S e Avs). Al centro della proposta di legge figura l'affidamento al Cnel del compito di istituire il 'Registro pubblico per la trasparenza dell'attivita' di rappresentanza di interessi', che sostituisce ogni altro documento simile gia' istituito, e contiene i dati identificativi del rappresentante di interessi e del portatore di interessi. Un codice deontologico disciplinera' inoltre, il comportamento dei lobbysti e il suo mancato rispetto puo' portare anche all'espulsione del Registro.

Al termine dell'esame del provvedimento in sede referente il presidente della Commissione e relatore al provvedimento, Nazario Pagano (FI), ha evidenziato come la proposta di legge accolga il recente invito mosso dalla Consulta al legislatore "a introdurre una organica disciplina delle attivita' di 'lobbying'", garantendo "trasparenza alle prassi di interlocuzione con le istituzioni".

Bof.

