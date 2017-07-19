Ddl legge elettorale: Commissione non conclude lavori, passa in Aula testo Camera
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 set - E' approdato nell'Aula del Senato l'esame del Ddl di riforma della legge elettorale. La commissione Affari Costituzionali non ha concluso l'esame del provvedimento che verra' quindi discusso nel testo approvato dalla Camera.
Tra gli altri, dovra' quindi essere votato dall'Assemblea anche l'emendamento di maggioranza sulle preferenze che aveva ricevuto il disco verde della Commissione. Su questo, sono state ripresentate in Aula, come sub-emendamenti, le proposte di modifica presentate dalle opposizioni.
L'esame prende avvio dalle questioni pregiudiziali presentate dalle opposizioni.
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(RADIOCOR) 09-09-26 10:16:27 (0203) 5 NNNN