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            Ddl legge elettorale: Commissione non conclude lavori, passa in Aula testo Camera -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 set - Sugli altri nodi aperti nella maggioranza e sui quali ci sono proposte di emendamento (tra queste la percentuale che fa scattare il premio, la modifica della norma 'anti-cespugli', l'introduzione del ballottaggio, la candidatura dei sindaci) e' previsto un incontro dei tecnici di maggioranza in tarda mattinata.

            Il voto finale dell'Aula di Palazzo Madama e' fissato per martedi' prossimo, 15 settembre. Il provvedimento, dato che sono attese modifiche, dovra' passare in terza lettura alla Camera.

            nep

            (RADIOCOR) 09-09-26 10:22:34 (0207) 5 NNNN

              


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