Ddl lavoro: Tassinari, emendamento FI per tutelare lavoratori piattaforme digitali

In Commissione alla Camera per 'contratto di piattaforma' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 mar - 'Con i colleghi Alessandro Battilocchio, Fabrizio Sala e Paolo Emilio Russo ho presentato oggi al disegno di legge sul lavoro un emendamento per inquadrare la figura del lavoratore digitale operante su piattaforma informatica qualificata, un modello di lavoro emergente che a nostro giudizio ha bisogno di un inquadramento specifico, non essendo sufficienti ne' le norme per i lavoratori governati da piattaforme digitale, come i riders e simili, ne' quelle sul lavoro agile'. Cosi' in una nota Rosaria Tassinari (FI), su provvedimento all'esame della commissione Lavoro della Camera.

'Proponiamo - prosegue - una nuova figura di lavoratore digitale come colui che 'metta a disposizione di terzi la propria professionalita' per la realizzazione di prodotti e servizi digitali, mediante le piattaforme digitali qualificate'. L'obiettivo e' introdurre un modello di 'stabilita' flessibile' (flexstability), tramite l'utilizzo di un nuovo contratto di piattaforma, che unisca la stabilita' del rapporto con il datore di lavoro e un compenso equo parametrato al risultato, con la possibilita' di spostarsi fra progetti e attivita' anche di aziende diverse".

