Ddl lavoro: Rizzetto (FdI), con ok a miei emendamenti aumenteranno contratti

'Modifiche che eliminano vincoli' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 set - 'Sono particolarmente soddisfatto dell'approvazione di tre emendamenti a mia prima firma nel corso dell'ultima seduta di esame del Ddl lavoro, collegato alla Finanziaria. Si tratta di importanti proposte che eliminano alcuni vincoli che limitavano la formazione di rapporti di lavoro". Lo dichiara in una nota Walter Rizzetto (FdI), presidente della commissione Lavoro della Camera.

"In particolare - spiega - e' stata approvata la proposta che dispone l'inapplicabilita' della causale per il contratto a tempo determinato per lavoratori in mobilita', lavoratori in disoccupazione e lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, in modo da favorirne l'assunzione. In materia di somministrazione, e' stata approvato l'emendamento che prevede che in caso di assunzione del lavoratore somministrato con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nell'ambito di una somministrazione a termine, e' possibile superare il limite di durata pari a 24 mesi per un nuovo contratto. Inoltre, e' stato eliminato il limite percentuale in caso di somministrazione a termine per lavoratori stagionali e in aziende 'start up', sanando un evidente disallineamento normativo tra contratto a termine e contratto a tempo determinato in somministrazione'.

