Ddl incentivi: tecnici Senato/Camera, in 2021 concessi oltre 25 mld, erogati 23% -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 apr - Per quanto riguarda gli altri settori, ci sono "le agevolazioni finalizzate a sostenere la cultura e la conservazione del patrimonio, per le quali e' stato erogato nel corso del 2021 piu' di quanto e' stato concesso (160%). Sono state inoltre erogate il 71% delle agevolazioni concesse per lo sviluppo produttivo e territoriale, il 66% di quelle per il sostegno delle Pmi, il 65% degli incentivi per la formazione, occupazione e lavoratori svantaggiati, il 52% di quelli finalizzati a sostenere ricerca, sviluppo e innovazione, circa il 51% degli aiuti relativi al contrasto alla crisi da Covid-19, il 44% degli incentivi relativi a calamita' naturali e il 35% di quelli per il sostegno alle infrastrutture".

Dalla relazione emerge inoltre "il dato relativo alla ripartizione delle agevolazioni fra amministrazioni centrali e regionali, per cui risulta che l'85% degli incentivi sono stati concessi dalle prime, mentre il dato si ribalta osservando le agevolazioni erogate: il 46% delle agevolazioni sono state infatti erogate dalle amministrazioni centrali (per circa 2,6 miliardi) mentre il 54% e' stato erogato dalle amministrazioni regionali (per circa 3,1 miliardi)". Infine, "con riferimento alla destinazione territoriale dei benefici, la maggior parte degli stessi e' stata concessa ed erogata a imprese del Centro-Nord, con tre regioni destinatarie del 64% delle concessioni (Lombardia, Lazio e Piemonte)".

