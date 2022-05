Ddl incentivi: Carfagna, riordiniamo sistema per sostenere imprese e sviluppo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 mag - 'Il nostro farraginoso sistema degli incentivi alle imprese sara' profondamente revisionato, semplificato e organizzato in modo che ogni singolo imprenditore possa accedere con facilita' alle misure a cui ha diritto "sulla carta" ma che spesso risultano impraticabili nella realta''. Cosi' il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna ha commentato l'approvazione in Cdm del Decreto Incentivi, frutto del lavoro coordinato con il MISE (che e' co-proponente) un Ddl delega che permettera' con i decreti attuativi una revisione organica degli incentivi alle imprese, inclusi quelli per le attivita' economiche situate al Sud. Il testo approvato e' stato messo a punto da una Commissione interministeriale composta da tutti i Ministeri interessati. 'Il provvedimento approvato - ha concluso il ministro - e' una legge delega. Ci impegniamo nei prossimi mesi a tradurla in decreti legislativi per avviare una approfondita ricognizione del sistema incentivi. Consegneremo questo lavoro al prossimo governo: costituira' un tassello importantissimo e permanente del lavoro avviato per dare all'Italia uno sviluppo piu' certo e all'impresa un futuro piu' solido'.

Dca

(RADIOCOR) 26-05-22 19:08:17 (0577)PA 5 NNNN