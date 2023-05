Ddl fisco: Ruffini, versamento periodico invece di acconti/saldi darebbe respiro

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 mag - "Per quanto riguarda la rateizzazione, i versamenti periodici sono sicuramente un modo per consentire ai contribuenti di non aspettare periodi pre-estivi e pre-natalizi con l'ansia di acconti e saldi che privano di disponibilita' finanziaria nella quotidianita'". Lo ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, rispondendo alle domande in commissione Finanze della Camera. "E' sicuramente - ha aggiunto - una esigenza delle partite Iva, specialmente delle partite Iva persone fisiche". Ruffini ha ricordato che "e' chiaro che anche questa forma riguarda comunque acconti e saldi di anni non chiusi. Prevedere un versamento periodico dell'anno in corso, che era un'altra ipotesi, risponde ancora di piu'" a questa esigenza. Questa possibilita', "sicuramente darebbe respiro" ai singoli contribuenti che "vedrebbero queste scadenze diluite nel corso dell'anno". In tal caso, ha pero' aggiunto, "l'auspicio e' che non sia opzionale perche' diventa complesso monitorare le entrate e gestire la platea dei contribuenti".

