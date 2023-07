Ddl fisco: ok Commissione, piu' premialita' aziende se gestione rischi certificata -2

No sanzioni penali in caso di 'comportamenti collaborativi' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 lug - Tre emendamenti di maggioranza (a prima firma Claudio Lotito, FI, Massimo Garavaglia, Lega, e Fausto Orsomarso, FdI) intervengono, sempre nell'ambito del regime di adempimento collaborativo, sulla parte relativa alle sanzioni penali. Il testo prevedeva un 'alleggerimento delle sanzioni penali tributarie', in particolare per il reato di dichiarazione infedele, in caso di 'comportamenti non dolosi' e comunicazione preventiva, tempestiva ed esauriente, dei rischi fiscali. La nuova formulazione prevede la "esclusione" delle sanzioni penali tributarie, sempre con particolare riguardo alla dichiarazione infedele, "nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali".

nep

(RADIOCOR) 28-07-23 12:50:56 (0379)PA 5 NNNN