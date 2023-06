Ddl fisco: Gusmeroli (Lega), depositato emendamento rateizzazione acconto novembre

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 giu - "Dopo quasi tre anni di intensa battaglia condotta da me e dalla Lega ho depositato, come relatore, un emendamento alla delega fiscale per la riduzione della ritenuta di acconto e la rateizzazione delle imposte e, in particolare, del maxi acconto annuale delle imposte di novembre". Lo riferisce Alberto Gusmeroli, responsabile unita' Fisco del dipartimento Economia della Lega, nonche' co-relatore del testo di delega fiscale la cui votazione e'' iniziata oggi in commissione Finanze. "Non cambieranno le modalita' di calcolo anche previsionale, ma le imposte si potranno pagare tutte ratealmente. Basta con le tasse pagate in anticipo. Questo e' un risultato importantissimo: da sempre, infatti, come Lega chiediamo che il pagamento delle tasse avvenga a consuntivo, e non come da cinquant'anni in anticipo. Cio' garantira' una piu' equa distribuzione temporale del carico fiscale in linea con gli incassi del contribuente".

